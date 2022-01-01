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Майкл Дойл
Статистика
Майкл Дойл - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1991 (35), Глазго
#5 | Защитник
183 см
Шотландия
Статистика
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