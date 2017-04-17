Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уэс Браун - статистика

Завершил карьеру
13 октября 1979 (46), Манчестер
#30 | Защитник
185 см | 77 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Блэкберн
1 : 1
17.04.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
14.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Блэкберн
0 : 2
08.04.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
3 : 1
04.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брайтон
1 : 0
01.04.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Блэкберн
2 : 2
18.03.2017
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Фулхэм
2 : 2
14.03.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Блэкберн
1 : 0
28.02.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бертон Альбион
1 : 1
24.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
14.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ротерхэм
1 : 1
11.02.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкберн
1 : 0
04.02.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
1 : 2
01.02.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
21.01.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкберн
1 : 0
02.01.2017
Ньюкасл
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
31.12.2016
Блэкберн
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Барнсли
2 : 0
26.12.2016
Блэкберн
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 3
17.12.2016
Рединг
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ньюкасл
0 : 1
26.11.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкберн
3 : 2
19.11.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Блэкберн
0 : 1
27.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 2
24.09.2016
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+