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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Брентфорд
Блэкберн - Брентфорд: обзор матча 19 ноября 2016
Блэкберн
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
15'
Д. Грэм
20'
Д. Грэм (П)
38'
Х. Дин (АГ)
1'
С. Хоган
30'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Брентфорд
88'
Замена
Й. Барбе
️️️️
А. Бьелланд
Замена
Э. Беннетт
️️️️
К. Эванс
86'
Замена
Р. Ньямб
️️️️
Д. Грэм
77'
70'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
Л. Вибе
Желтая карточка
Б. Маршалл
66'
66'
Желтая карточка
Н. Йеннарис
Желтая карточка
Д. Лоу
59'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Х. Дин
38'
30'
ГОЛ! 2:2!
С. Хоган
Пас отдал
Н. Йеннарис
Желтая карточка
К. Конвэй
27'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Грэм
20'
18'
Желтая карточка
А. Бьелланд
ГОЛ! 1:1!
Д. Грэм
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Пас отдал
Л. Вибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ПП
11
Салли Кайкай
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
30
Эванс
33
Уильямс
16
Лоу
26
Ленихэн
10
Маршалл
24
Фини
20
Галлахер
12
Грэм
32
Конвэй
4-4-2
25
Бентли
2
Колен
6
Дин
6
Бьелланд
15
Иган
36
Кларк
26
Вибе
23
Йеннарис
18
Вудс
25
Хоган
11
Кайкай
12
Грэм
24
Ньямб
24
Ньямб
12
Грэм
30
Эванс
17
Беннетт
17
Беннетт
30
Эванс
26
Вибе
14
Сойерс
14
Сойерс
26
Вибе
6
Бьелланд
5
Барбе
5
Барбе
6
Бьелланд
Остались в запасе
Блэкберн
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
39
Том Филд
ЛП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Блэкберн - Брентфорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
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