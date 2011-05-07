Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сами Хююпя - статистика

Завершил карьеру
7 октября 1973 (52)
#4 | Защитник
195 см | 88 кг
Финляндия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
21
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 1
07.05.2011
Гамбург
1' - 33'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
2 : 0
30.04.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 1
23.04.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
5 : 1
17.04.2011
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
2 : 1
10.04.2011
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
02.04.2011
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
2 : 0
20.03.2011
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 1
13.03.2011
Байер
1' - 90'
29'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 2
27.02.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
4 : 2
20.02.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 3
12.02.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Нюрнберг
1 : 0
05.02.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 0
28.01.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 3
23.01.2011
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
1 : 3
14.01.2011
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Гамбург
2 : 4
11.12.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3 : 2
05.12.2010
Кельн
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
2 : 2
27.11.2010
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
20.11.2010
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
2 : 3
16.10.2010
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
03.10.2010
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 4
25.09.2010
Байер
1' - 90'
19'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 1
22.09.2010
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 0
19.09.2010
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2 : 2
11.09.2010
Байер
1' - 60'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3 : 6
29.08.2010
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
0 : 2
22.08.2010
Байер
1' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+