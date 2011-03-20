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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Шальке-04
Байер - Шальке-04: обзор матча 20 марта 2011
Байер
20.03.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
Э. Дердийок
29'
К. Метцельдер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шальке-04
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Э. Аннан
Замена
Л. Бендер
️️️️
Х. Балич
Замена
А. Харистеас
️️️️
М. Гавранович
Желтая карточка
Рауль
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Эду
Желтая карточка
Р. Аугусто
Желтая карточка
А. Учида
Замена
К. Пападопулос
️️️️
К. Метцельдер
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Метцельдер
ГОЛ! 1:0!
Э. Дердийок
Пас отдал
М. Баллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Ханно Балич
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛВ
6
Симон Рольфес
(К)
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
33
Сидней Сэм
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
32
Жоэль Матип
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
16
Эду
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Адлер
3
Кадлец
5
Швааб
7
Райнарц
5
Балич
6
Рольфес
13
Баллак
23
Видаль
7
Аугусто
33
Сэм
9
Дердийок
4-4-2
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
26
Шмитц
16
Эду
32
Матип
6
Аннан
14
Хурадо
7
Рауль
19
Гавранович
5
Балич
8
Бендер
8
Бендер
5
Балич
7
Аугусто
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Аугусто
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
16
Эду
7
Дракслер
7
Дракслер
16
Эду
21
Метцельдер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
21
Метцельдер
19
Гавранович
21
Харистеас
21
Харистеас
19
Гавранович
Остались в запасе
Байер
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
8
Юньмин Хао
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Байер - Шальке-04
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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