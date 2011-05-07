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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 07 мая 2011
Байер
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
53'
Ш. Кисслинг
3'
Х. Вестерманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Д. Яролим
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Баллак
️️️️
С. Рольфес
Замена
С. Сэм
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Хююпя
ГОЛ! 0:1!
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
20
Гойко Качар
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
4-5-1
15
Адлер
3
Кадлец
7
Райнарц
5
Швааб
4
Хююпя
8
Кастро
6
Рольфес
23
Видаль
10
Барнетта
7
Аугусто
11
Кисслинг
3-5-1-1
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
20
Качар
14
Яролим
8
Ринкон
8
Теше
11
Элиа
7
Сон
34
Герреро
6
Рольфес
13
Баллак
13
Баллак
6
Рольфес
10
Барнетта
33
Сэм
33
Сэм
10
Барнетта
4
Хююпя
9
Дердийок
9
Дердийок
4
Хююпя
2
Дикмайер
20
Бенджамин
20
Бенджамин
2
Дикмайер
7
Сон
11
Питройпа
11
Питройпа
7
Сон
14
Яролим
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
14
Яролим
Остались в запасе
Байер
Гамбург
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Статистика матча Байер - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Бай-Арена
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