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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 25 сентября 2010
Штутгарт
25.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Байер
52'
З. Кузманович
19'
С. Хююпя
21'
А. Видаль
69'
Х. Балич
89'
С. Сэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:4!
С. Сэм
Пас отдал
Э. Дердийок
Желтая карточка
К. Молинаро
Желтая карточка
З. Кузманович
Замена
С. Сэм
️️️️
Т. Барнетта
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
ГОЛ! 1:3!
Х. Балич
Пас отдал
Э. Дердийок
Замена
С. Рольфес
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Ч. Марика
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 1:2!
З. Кузманович
Красная карточка
М. Каморанези
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ! 0:2!
А. Видаль
Пас отдал
М. Кадлец
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Хююпя
Пас отдал
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
22
Мартин Харник
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛВ
7
Штефан Райнарц
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
23
Артуро Видаль
АП
7
Ренато Аугусто
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
15
Дельпьер
28
Треш
22
Харник
8
Кузманович
4
Гентнер
45
Каморанези
18
Какау
88
Погребняк
4-2-3-1
15
Адлер
5
Швааб
4
Хююпя
2
Фридрих
3
Кадлец
7
Райнарц
5
Балич
7
Аугусто
23
Видаль
10
Барнетта
9
Дердийок
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
22
Харник
19
Марика
19
Марика
22
Харник
7
Аугусто
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Аугусто
10
Барнетта
33
Сэм
33
Сэм
10
Барнетта
9
Дердийок
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
9
Дердийок
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гросс
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Штутгарт - Байер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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