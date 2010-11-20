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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 20 ноября 2010
Байер
20.11.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
45+1'
А. Видаль (П)
33'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Замена
Л. Бендер
️️️️
Р. Аугусто
+1
Желтая карточка
Ф. Рибери
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Г. Кастро
Замена
Ф. Рибери
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Ф. Лам
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Швааб
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Видаль
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЛП
33
Сидней Сэм
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ПП
7
Ренато Аугусто
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-1-3-2
15
Адлер
3
Кадлец
2
Фридрих
4
Хююпя
5
Швааб
33
Сэм
6
Рольфес
10
Барнетта
23
Видаль
9
Дердийок
7
Аугусто
4-1-3-2
22
Бутт
21
Лам
33
Брено
5
ван Бюйтен
32
Праньич
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
8
Кроос
16
Оттль
27
Гомес
13
Мюллер
7
Аугусто
8
Бендер
8
Бендер
7
Аугусто
5
Швааб
8
Кастро
8
Кастро
5
Швааб
10
Барнетта
5
Балич
5
Балич
10
Барнетта
44
Тимощук
7
Рибери
7
Рибери
44
Тимощук
Остались в запасе
Байер
Бавария
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Байер - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
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