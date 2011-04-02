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Кайзерслаутерн - Байер
Кайзерслаутерн - Байер: обзор матча 02 апреля 2011
Кайзерслаутерн
02.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Байер
74'
С. Сэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Байер
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
С. Сэм
Замена
С. Ривич
️️️️
А. Глоушек
ГОЛ! 0:1!
С. Сэм
Замена
Л. Бендер
️️️️
М. Кадлец
Желтая карточка
Д. Швааб
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Т. Барнетта
Желтая карточка
К. Тифферт
Замена
Т. Пецос
️️️️
И. Билек
Замена
Э. Хоффер
️️️️
А. Немец
Желтая карточка
М. Баллак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
25
Стивен Ривич
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
20
Родней
6
Абель
14
Глоушек
18
Йессен
23
Дик
8
Тифферт
20
Билек
21
Кирх
29
Лакич
37
Немец
3-5-1-1
15
Адлер
7
Райнарц
5
Швааб
3
Кадлец
33
Сэм
23
Видаль
6
Рольфес
5
Балич
10
Барнетта
13
Баллак
9
Дердийок
14
Глоушек
25
Ривич
25
Ривич
14
Глоушек
20
Билек
6
Пецос
6
Пецос
20
Билек
37
Немец
27
Хоффер
27
Хоффер
37
Немец
3
Кадлец
8
Бендер
8
Бендер
3
Кадлец
33
Сэм
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
33
Сэм
10
Барнетта
11
Кисслинг
11
Кисслинг
10
Барнетта
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Байер
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Кайзерслаутерн - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фритц Вальтер
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