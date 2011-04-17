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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 17 апреля 2011
Бавария
17.04.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
5 : 1
Завершен
Байер
6'
С. Рольфес (АГ)
27'
М. Гомес
43'
М. Гомес
45+1'
М. Гомес
74'
Ф. Рибери
60'
Э. Дердийок
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
Брено
️️️️
Д. ван Бюйтен
Замена
М. Кадлец
️️️️
А. Видаль
Замена
А. Оттль
️️️️
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 5:1!
Ф. Рибери
ГОЛ! 4:1!
Э. Дердийок
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Р. Аугусто
Желтая карточка
А. Тимощук
Замена
Л. Бендер
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. Праньич
13'
Травма
Д. Праньич
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Рольфес
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛП
6
Симон Рольфес
ОП
23
Артуро Видаль
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
34
Николас Юльич
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-1-3-3
22
Бутт
32
Праньич
5
ван Бюйтен
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
13
Мюллер
27
Гомес
11
Клозе
4-2-3-1
15
Адлер
5
Балич
7
Райнарц
5
Швааб
8
Кастро
6
Рольфес
23
Видаль
33
Сэм
13
Баллак
7
Аугусто
9
Дердийок
32
Праньич
26
Контенто
26
Контенто
32
Праньич
5
ван Бюйтен
33
Брено
33
Брено
5
ван Бюйтен
31
Швайнштайгер
16
Оттль
16
Оттль
31
Швайнштайгер
23
Видаль
3
Кадлец
3
Кадлец
23
Видаль
8
Кастро
8
Бендер
8
Бендер
8
Кастро
7
Аугусто
11
Кисслинг
11
Кисслинг
7
Аугусто
Остались в запасе
Бавария
Байер
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
Главный тренер
Венсан Компани
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
34
Николас Юльич
ЦП
1
Томас Крафт
ВР
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Бавария - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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