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Роман Тугарев
Новости
Роман Тугарев - новости
Завершил карьеру
22 июля 1998 (28)
#8 | Нападающий
170 см | 60 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Топ-10 самых дорогих свободных агентов из России
26 февраля
4
«Ростов» закрыл долги перед полузащитником, который отправится в Первую лигу
2025.01.24 11:03
Фото
«Ростов» подтвердил уход российского полузащитника
2025.01.20 15:33
«Ростов» избавится от воспитанника «Локомотива»
2025.01.19 23:35
5
Фото
«Торпедо» арендовало Тугарева у «Ростова»
2024.02.16 14:01
3
Форвард «Ростова» может уйти в аренду в «Торпедо»
2024.02.16 11:19
1
В «Факеле» ответили на вопрос о приглашении Рыбчинского, Мелешина и Тугарева
2024.01.29 09:17
«Все могут допускать ошибки»: Тугарев из «Ростова» – о судействе в матче со «Спартаком»
2023.04.30 09:45
1
2 футболиста и 4 тренера «Ростова» не смогли оформить Fan ID
2022.07.15 17:12
1
Фото
Захарян, Смолов и Язиджи – в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.03.17 20:27
Metaratings: «Ростов» заплатит «Локомотиву» 35% от суммы следующего трансфера Тугарева
2021.02.18 21:51
Тугарев: «Решающим фактором перехода в «Ростов» стало доверие руководства и Карпина»
2021.02.13 12:50
1
Фото
«Ростов» выкупил 22-летнего Тугарева у «Локомотива»
2021.02.12 11:26
8
«РБ-Спорт»: «Ростов» выкупит Тугарева у «Локомотива» за 15 миллионов рублей
2021.02.08 15:57
8
Фото
Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.12.14 21:45
1
Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей
2020.12.06 13:05
2
Фото
Полузащитник Тугарев перешел из «Локомотива» в «Ростов»
2020.10.17 20:40
1
Тугарев может перейти из «Локомотива» в «Ростов»
2020.10.17 11:29
1
Тугарев: «Николич по-другому видит нашу игру и ведет тренировки «Локомотива»
2020.06.30 08:08
5
Агент Тугарева – о трансфере игрока: «На примете есть три клуба РПЛ»
2020.06.24 14:51
1
Врач «Локомотива» – о заболевших коронавирусом: «Фарфана ничего не беспокоит, Баринов, Тугарев и Коченков чувствуют себя хорошо»
2020.05.28 21:45
⚡ Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом
2020.05.28 12:59
31
Полузащитник «Локомотива» Тугарев: «Апрель объявили нерабочим – люди собираются в Сочи. Это наш менталитет»
2020.05.06 10:33
4
Игрок «Локомотива» Тугарев: «Это правда, что «Ювентус» интересовался Миранчуком, но более конкретное предложение было из «Милана»
2020.05.05 22:12
Рудаков, Осипенко, Мамаев – в старте «Ростова» на матч с «Локомотивом»; Гилерме, Магкеев, Тугарев сыграют у москвичей
2020.02.09 17:27
2
Баринов, Живоглядов, Тугарев – в старте «Локомотива» на матч с «Арсеналом»
2019.12.06 18:15
1
Тугарев: «Главная цель – получить «Золотой мяч». Надо думать о продолжении карьеры в Европе»
2018.12.08 13:29
7
Смолов, Миранчуки, Тугарев – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин сыграют у гостей
2018.11.23 18:58
5
Игрок «Локомотива» Тугарев: «Настроены победить во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов»
2018.11.03 07:58
8
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
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Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
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Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
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Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
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«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
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