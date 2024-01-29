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    • В «Факеле» ответили на вопрос о приглашении Рыбчинского, Мелешина и Тугарева

    В «Факеле» ответили на вопрос о приглашении Рыбчинского, Мелешина и Тугарева

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопросы по поводу возможных трансферов команды зимой.

    – Была информация, что в «Факел» могут перейти Рыбчинский, Мелешин и Тугарев. Какие у вас на них планы?

    – Сейчас – никаких. До определенного момента у нас была заинтересованность в некоторых из этих игроков, но сегодня я могу сказать, что в это трансферное окно этих футболистов в «Факеле» не будет.

    – А других новичков ждать?

    – Мы сохранили основной костяк, интегрировали двух новых игроков: Сенхаджи и Акбашева. Состав укомплектован: на каждой позиции есть по два-три футболиста.

    Нам удалось собрать команду под требования главного тренера практически с первого дня подготовки. И с этим составом Ташуев пойдет во вторую часть чемпионата решать турнирные задачи. Если не будет никаких форс-мажоров, то единственный акцент в селекционной работе будет сделан на молодых и перспективных игроках.

    • Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский провел в этом сезоне 13 матчей и отметился 1 передачей.
    • Нападающий «Спартака» Павел Мелeшин сыграл в текущем сезоне за клуб 8 матчей и забил 1 гол.
    • Форвард «Ростова» Роман Тугарев в сезоне-2023/24 провел 12 матчей, 1 раз поразил ворота соперников и отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: Sport24

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