Игрок «Локомотива» Тугарев: «Настроены победить во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов»

Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев поговорил о перспективах команды в оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи настраиваются на три победы.

– Чем объясняете, что в группе у «Локо» три поражения в трех турах?

– В каждом из матчей мы могли набирать очки. Но пока не складывалось. Соперники-то не подарок. «Галатасарай» был чемпионом в прошлом году. «Порту» тоже чемпион. «Шальке» – вторая команда бундеслиги. Но мы не сдаемся. Настраиваемся на максимальный результат в трех оставшихся играх.