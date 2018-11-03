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    Игрок «Локомотива» Тугарев: «Настроены победить во всех оставшихся матчах Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Локомотива» Роман Тугарев поговорил о перспективах команды в оставшихся матчах группового этапа Лиги чемпионов. Москвичи настраиваются на три победы.

    – Чем объясняете, что в группе у «Локо» три поражения в трех турах?

    – В каждом из матчей мы могли набирать очки. Но пока не складывалось. Соперники-то не подарок. «Галатасарай» был чемпионом в прошлом году. «Порту» тоже чемпион. «Шальке» – вторая команда бундеслиги. Но мы не сдаемся. Настраиваемся на максимальный результат в трех оставшихся играх.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2018 07:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 20:02

      Сложно, но можно. Но лучше не делать громких заявлений.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 3 ноября 2018, 14:55

      Странно, что про Лигу чемпионов говорит Тугарев. Он то в чемпионате страны практически не играет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 3 ноября 2018, 11:11

      уже ждем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 3 ноября 2018, 10:32

      Он сказал: "на максимальный результат",а не победы. Может на одну ничью!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 ноября 2018, 10:17

      Верим, парни! Вперед, Локомотив Москва!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 ноября 2018, 09:48

      А это кто ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 ноября 2018, 09:26

      Да вряд-ли ребятишки,надо было раньше думать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 ноября 2018, 08:19

      Пока в "Локо" больше настроены говорить в соцсетях и в разных СМИ начиная с руководства клуба. Результат делают игрой на поле, а не в разговорах...

      2
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