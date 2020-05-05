Игрок «Локомотива» Тугарев: «Это правда, что «Ювентус» интересовался Миранчуком, но более конкретное предложение было из «Милана»

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев подтвердил информацию, что «Ювентус» интересовался полузащитником команды Алексеем Миранчуком. Было предложение и от другого итальянского клуба.

«Это правда, что «Ювентус» интересовался Алексеем Миранчуком. У меня есть источники! Готов ли он к Европе? Лeша — один из самых ярких игроков чемпионата России. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. К тому же он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как «Ювентус». Насколько я знаю, более конкретное предложение было из «Милана». Если он решит попробовать, то это будет правильно решение.

Может ли Миранчук уйти летом? Может быть. С нынешней ситуацией в мире вообще ничего не понятно. Может, клубы вообще прекратят так активно скупать игроков. У европейских команд сейчас одни убытки. Посмотрите на «Барселону». С другой стороны, есть пример «Ньюкасла» — самого богатого клуба Англии сейчас. Может, Лeшу купят, ха-ха!» – сказал Тугарев Sport24.