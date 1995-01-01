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    Агент Тугарева – о трансфере игрока: «На примете есть три клуба РПЛ»

    Агент Александр Маньяков, представляющий интересы форварда «Локомотива» Романа Тугарева, рассказал о будущем своего клиента.

    «Рынок сейчас вялый. Идут неторопливые оценки и консультации. Клубы второй восьмерки не готовы тратиться на большие выплаты, поэтому в следующем сезоне стоит ожидать большого количества аренд.

    У «Спартака» и «Краснодара» вторые команды играют в ФНЛ – это частично помогает готовить молодежь. Так что флагманом в этой истории может стать «Локомотив», у которого много воспитанников, но на высоком уровне они мало играют («Казанка» – в ПФЛ).

    Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодежи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял. Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это, в том числе, может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда или трансфер в другой клуб», – поделился мнением агент.

    • Тугарев в этом сезоне провел за первую команду «Локо» пять матчей в РПЛ.
    • Рыночная стоимость игрока – 525 тысяч евро.
    • «Локомотив» идет в турнирной таблице на втором месте.

    Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2746

      Томик 54 минуты назад

      Не опубликовали бы - никто бы и знать не знал о таком "форварде".

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