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  • Агент Тугарева – о трансфере игрока: «На примете есть три клуба РПЛ»

Агент Тугарева – о трансфере игрока: «На примете есть три клуба РПЛ»

24 июня 2020, 14:51
1

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы форварда «Локомотива» Романа Тугарева, рассказал о будущем своего клиента.

«Рынок сейчас вялый. Идут неторопливые оценки и консультации. Клубы второй восьмерки не готовы тратиться на большие выплаты, поэтому в следующем сезоне стоит ожидать большого количества аренд.

У «Спартака» и «Краснодара» вторые команды играют в ФНЛ – это частично помогает готовить молодежь. Так что флагманом в этой истории может стать «Локомотив», у которого много воспитанников, но на высоком уровне они мало играют («Казанка» – в ПФЛ).

Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодежи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял. Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это, в том числе, может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда или трансфер в другой клуб», – поделился мнением агент.

  • Тугарев в этом сезоне провел за первую команду «Локо» пять матчей в РПЛ.
  • Рыночная стоимость игрока – 525 тысяч евро.
  • «Локомотив» идет в турнирной таблице на втором месте.

Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Локомотив Тугарев Роман
Комментарии (1)
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Томик
1592999798
Не опубликовали бы - никто бы и знать не знал о таком "форварде".
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