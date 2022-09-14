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    Роман Тугарев - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Иванович
    Фамилия Тугарев
    Команда Ростов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Вес 60
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 90' - 90' Ростов 2:1 Пари НН Россия. Премьер-лига, 19 тур
    04.03.2023 Был в запасе Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    27.02.2023 Был в запасе Урал 2:1 Ростов Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 Был в запасе Ростов 1:1 Урал Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Ростов 0:4 Краснодар Зимний кубок РПЛ, 3 тур
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