Тугарев: «Главная цель – получить «Золотой мяч». Надо думать о продолжении карьеры в Европе»

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев дал интервью пресс-службе клуба.

– Некоторые опытные ребята из команды не любят, когда ты играешь против них в двусторонках.

– Помню, что Чарли (Ведран Чорлука – прим.) говорил, что со мной неудобно играть. Я забегаю на скорости за спину защитникам, и им тяжело уже найти нужную позицию. Не зацикливаюсь на этих словах – конечно, приятно, когда тебя хвалят такие игроки, как Ведран. Стараюсь двигаться дальше, идти к главной цели.

– Что это за цель?

– Полететь на Луну. А если серьезно, получить «Золотой мяч». Нужно добиться максимальных результатов в «Локомотиве» и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.

– Есть страны, где ты бы хотел играть?

– Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал «Реалу», но теперь больше слежу за «Ювентусом». Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы «Юве».

В текущем сезоне 20-летний россиянин забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 11-ти играх всех турниров.