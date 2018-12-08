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    • Тугарев: «Главная цель – получить «Золотой мяч». Надо думать о продолжении карьеры в Европе»

    Тугарев: «Главная цель – получить «Золотой мяч». Надо думать о продолжении карьеры в Европе»

    Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев дал интервью пресс-службе клуба.

    – Некоторые опытные ребята из команды не любят, когда ты играешь против них в двусторонках.

    – Помню, что Чарли (Ведран Чорлука – прим.) говорил, что со мной неудобно играть. Я забегаю на скорости за спину защитникам, и им тяжело уже найти нужную позицию. Не зацикливаюсь на этих словах – конечно, приятно, когда тебя хвалят такие игроки, как Ведран. Стараюсь двигаться дальше, идти к главной цели.

    – Что это за цель?

    – Полететь на Луну. А если серьезно, получить «Золотой мяч». Нужно добиться максимальных результатов в «Локомотиве» и тогда уже, возможно, думать о продолжении карьеры в Европе.

    – Есть страны, где ты бы хотел играть?

    – Без разницы. Испания это будет или Италия. Всегда симпатизировал «Реалу», но теперь больше слежу за «Ювентусом». Не секрет, что мне очень нравится Роналду, так что если бы прямо сейчас передо мной лежало два предложения из этих клубов, выбрал бы «Юве».

    В текущем сезоне 20-летний россиянин забил пять голов и отдал одну результативную передачу в 11-ти играх всех турниров.

    Источник: «Локомотив»

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    08.12.2018 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 8 декабря 2018, 17:24

      Не все так просто Роман. Прежде чем добиться успеха ,надо много трудится.

      3
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      Рейтинг: +3431

      AZ 8 декабря 2018, 16:37

      Пока в футбол играет смолов, Золотой мяч этот парень не выйграет)

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 декабря 2018, 15:30

      А ху-ху не хо-хо? Говорливые мальчики обычно быстро оказываются во второй лиге. Скромнее надо быть.

      1
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 8 декабря 2018, 15:28

      мечты это хорошо, но давай трудись, доказывай, а там почему бы и не Европа.

      1
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      Рейтинг: +1506

      balam 8 декабря 2018, 15:03

      один дошутился. Сапогов его фамилия. обидно-хорошо играл

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN 8 декабря 2018, 14:21

      Вроде бы слежу за Локо но его первый раз слышу

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 8 декабря 2018, 13:42

      Европа бл9, для начала хоть в Локо в основу попади, а как все таки поступит предложение от европейкой команды и узнают твой фин. запрос так сразу весь интерес и тем более только в России платят хрен знает сколько хрен знает кому и мамкина юбка длинная и ближе

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