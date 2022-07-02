Рафаэль Форстер - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Форстер
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Форстер
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|03.09.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|21.07.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|09.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|05.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|22.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -23'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|12.04.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|90'