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Юлиан Леливелд - статистика

Завершил карьеру
24 ноября 1997 (28)
#2 | Защитник
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
28
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
55'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
2 : 0
14.05.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
10.05.2025
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
6 : 1
03.05.2025
РКС Ваалвейк
1' - 74'
18'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
25.04.2025
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
06.04.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
01.04.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
2 : 0
29.03.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
15.03.2025
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Твенте
2 : 0
16.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
5 : 0
09.02.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Спарта
1 : 1
19.01.2025
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
2 : 1
11.01.2025
РКС Ваалвейк
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
07.12.2024
Фейеноорд
38' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
2 : 2
23.11.2024
РКС Ваалвейк
54' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НАК Бреда
4 : 1
26.10.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
19.10.2024
Твенте
1' - 75'
67'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 2
05.10.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
29.09.2024
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2024
Спарта
52' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
3 : 0
15.09.2024
РКС Ваалвейк
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
30.08.2024
АЗ Алкмаар
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
25.08.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
17.08.2024
Гронинген
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
5 : 1
10.08.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
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