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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - РКС Ваалвейк
ПСВ - РКС Ваалвейк: обзор матча 10 августа 2024
ПСВ
10.08.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
5 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
9'
Й. Бакайоко
28'
Й. Схаутен
37'
М. Тилльман
72'
И. Лосано
79'
И. Лосано
77'
Р. ван дер Венне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - РКС Ваалвейк
Замена
М. Дамс
️️️️
О. Боскальи
84'
ГОЛ! 5:1!
И. Лосано
Пас отдал
Г. Тил
79'
78'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Р. ван дер Венне
78'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
А. Мейерс
77'
ГОЛ! 4:1!
Р. ван дер Венне
ГОЛ! 4:0!
И. Лосано
Пас отдал
О. Боскальи
72'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
70'
Замена
Г. Тил
️️️️
Д. Верман
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
Н. Ланг
69'
Замена
Д. Тезе
️️️️
Р. Ледесма
69'
61'
Замена
Д. Вайдман
️️️️
К. Локеса
61'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
ГОЛ! 3:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Верман
37'
ГОЛ! 2:0!
Й. Схаутен
Пас отдал
Л. де Йонг
28'
ГОЛ! 1:0!
Й. Бакайоко
Пас отдал
Д. Верман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
3-3-3-1
44
Бенитес
22
Оппегард
21
Боскальи
6
Фламинго
22
Схаутен
70
Ланг
25
Верман
37
Ледесма
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-1-3-1
1
Хувен
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
24
ван Эйма
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
5
Локеса
10
ван дер Венне
19
Завада
21
Боскальи
32
Дамс
32
Дамс
21
Боскальи
37
Ледесма
4
Тезе
4
Тезе
37
Ледесма
25
Верман
20
Тил
20
Тил
25
Верман
70
Ланг
11
Лосано
11
Лосано
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
14
Мейерс
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
14
Мейерс
5
Локеса
8
Вайдман
8
Вайдман
5
Локеса
10
ван дер Венне
33
Нимейер
33
Нимейер
10
ван дер Венне
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
Остались в запасе
ПСВ
РКС Ваалвейк
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Emmanuel van de Blaak
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча ПСВ - РКС Ваалвейк
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
4
8
Офсайды
3
0
Количество передач
753
213
Сейвы
2
7
Точность передач %
90
66
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.89
0.78
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Филипс
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