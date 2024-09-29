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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 29 сентября 2024
РКС Ваалвейк
29.09.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
76'
Б. Траоре
90+4'
М. Годтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Годтс
Пас отдал
Б. Траоре
84'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Классен
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
К. Локеса
80'
Замена
А. Якобсен
️️️️
T. van de Loo
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
65'
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Тэйлор
65'
Замена
К. Фитц-Джим
️️️️
Д. Банел
Желтая карточка
А. Мейерс
57'
56'
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Расмуссен
56'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
Замена
А. Мейерс
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
51'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
46'
36'
Желтая карточка
Б. Бробби
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
РКС Ваалвейк
1
Яник ван Ош
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-3-2-1
1
Хувен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
5
Фамилья-Кастильо
4
ван Гелдерен
8
Вайдман
5
Укили
22
5
Локеса
10
Клеонис
19
Завада
4-2-2-2
22
Пасвер
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
15
Бас
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
18
Классен
34
Банел
7
Расмуссен
9
Бробби
5
Фамилья-Кастильо
14
Мейерс
14
Мейерс
5
Фамилья-Кастильо
5
Локеса
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
5
Локеса
22
25
Якобсен
25
Якобсен
22
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
18
Классен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
18
Классен
34
Банел
28
Фитц-Джим
28
Фитц-Джим
34
Банел
7
Расмуссен
22
Годтс
22
Годтс
7
Расмуссен
24
Тэйлор
11
Траоре
11
Траоре
24
Тэйлор
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
1
Яник ван Ош
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
2
1
Всего ударов по воротам
3
23
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
9
6
Офсайды
1
0
Количество передач
293
682
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
0
12
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.28
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Jochem Kamphuis, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
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