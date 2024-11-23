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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - РКС Ваалвейк
Хераклес - РКС Ваалвейк: обзор матча 23 ноября 2024
Хераклес
23.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
2 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
29'
Л. Куленович
80'
J. Hornkamp (П)
57'
Р. ван дер Венне
90+3'
О. Завада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - РКС Ваалвейк
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
О. Завада
Пас отдал
Р. ван дер Венне
87'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
Д. Хогма
️️️️
Л. Куленович
87'
82'
Замена
М. Крамер
️️️️
T. van de Loo
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. Hornkamp
80'
Замена
С. Подгоряну
️️️️
J. Talvitie
62'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Д. Бруйин
62'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
М. Энгельс
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван дер Венне
54'
Замена
Ю. Леливелд
️️️️
Р. ван Эйма
54'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
С. ван дер Ватер
46'
Замена
Я. Укили
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Ш. 'т Занд
️️️️
Я. Замбурек
46'
Желтая карточка
Б. Де Керсмакер
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Куленович
Пас отдал
Р. Роскен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
9
Лука Куленович
ЦП
7
Juho Talvitie
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
22
Tim van de Loo
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
РКС Ваалвейк
31
Luuk Vogels
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
3-1-3-3
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
2
Бенита
5
Бруйин
6
Де Керсмакер
8
Замбурек
9
Куленович
12
Роскен
8
Энгельс
7
4-1-1-2-2
13
4
ван Гелдерен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
15
Ваутерс
80
Ремерато
22
18
ван дер Ватер
10
ван дер Венне
19
Завада
18
Маргарет
8
Замбурек
22
'т Занд
22
'т Занд
8
Замбурек
9
Куленович
4
Хогма
4
Хогма
9
Куленович
5
Бруйин
8
ван Кам
8
ван Кам
5
Бруйин
7
7
Подгоряну
7
Подгоряну
7
8
Энгельс
19
19
8
Энгельс
24
ван Эйма
2
Леливелд
2
Леливелд
24
ван Эйма
80
Ремерато
5
Укили
5
Укили
80
Ремерато
33
ван ден Бейс
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
33
ван ден Бейс
18
ван дер Ватер
10
Клеонис
10
Клеонис
18
ван дер Ватер
22
29
Крамер
29
Крамер
22
Остались в запасе
Хераклес
РКС Ваалвейк
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
31
Luuk Vogels
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
30
Robin Mantel
ВР
16
Timo Jansink
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Томас Брунс
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
Остались в запасе
31
Luuk Vogels
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Хераклес - РКС Ваалвейк
1
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
8
14
Количество передач
515
287
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.95
2.32
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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