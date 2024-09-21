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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Спарта
РКС Ваалвейк - Спарта: обзор матча 21 сентября 2024
РКС Ваалвейк
21.09.2024, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
66'
Р. Маргарет
32'
M. Nassoh
55'
К. Негли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Спарта
Замена
Я. Укили
️️️️
Г. Ремерато
85'
85'
Замена
С. Мито
️️️️
К. Негли
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
А. Мейерс
78'
78'
Замена
М.
️️️️
П. Клемент
78'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
ГОЛ! 1:2!
Р. Маргарет
Пас отдал
Г. Ремерато
66'
63'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
T. Quintero
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Негли
Пас отдал
M. Nassoh
Замена
Ю. Леливелд
️️️️
Р. ван Эйма
52'
46'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Д. Китолано
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Р. Нимейер
46'
Замена
T. van de Loo
️️️️
К. Локеса
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
M. Nassoh
26'
Желтая карточка
А. Верскуерен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
20
Ilias Takidine
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
24
A. Oufkir
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хувен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
4
ван Гелдерен
80
Ремерато
8
Вайдман
33
Нимейер
5
Локеса
10
Клеонис
19
Завада
4-3-3
1
Олий
2
6
44
Эрдхуйзен
5
ван дер Куст
24
Клемент
24
Верскуерен
16
Китолано
9
Лауритсен
10
10
Негли
14
Мейерс
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
14
Мейерс
24
ван Эйма
2
Леливелд
2
Леливелд
24
ван Эйма
80
Ремерато
5
Укили
5
Укили
80
Ремерато
5
Локеса
22
22
5
Локеса
33
Нимейер
18
Маргарет
18
Маргарет
33
Нимейер
6
3
Мейсен
3
Мейсен
6
24
Клемент
5
5
24
Клемент
16
Китолано
6
Бас
6
Бас
16
Китолано
10
Негли
10
Мито
10
Мито
10
Негли
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Спарта
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Dylan Tevreden
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча РКС Ваалвейк - Спарта
1
Всего ударов по воротам
27
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
373
517
Сейвы
3
9
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
11
6
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.08
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Мандемакерс
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