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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - НЕК
РКС Ваалвейк - НЕК: обзор матча 09 ноября 2024
РКС Ваалвейк
09.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
0 : 3
Завершен
НЕК
68'
К. Огава
74'
S. Ouaissa
90'
И. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - НЕК
90'
ГОЛ! 0:3!
И. Маркес
Пас отдал
В. ван Крой
78'
Замена
Э. Лирацис
️️️️
Б. Перейра
Замена
Я. Укили
️️️️
О. Завада
77'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
С. ван дер Ватер
77'
Замена
Ф. Аль Мазяни
️️️️
Р. ван дер Венне
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
S. Ouaissa
Пас отдал
Б. Перейра
69'
Замена
B. Önal
️️️️
С. Хансен
69'
Замена
S. Ouaissa
️️️️
Р. Гонсалес
68'
ГОЛ! 0:1!
К. Огава
61'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Ф. Сандлер
Вторая желтая
Д. Вайдман
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
В. ван Крой
Желтая карточка
Д. Вайдман
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Файзал Аль Мазяни
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
НЕК
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хувен
15
Ваутерс
33
ван ден Бейс
24
ван Эйма
4
ван Гелдерен
80
Ремерато
8
Вайдман
10
ван дер Венне
18
ван дер Ватер
18
Маргарет
19
Завада
4-1-1-1-3
22
Руфс
18
Перейра
3
Сандлер
24
Вердонк
4
Маркес
4
Худемакерс
24
Сано
32
ван Крой
9
Огава
22
Хансен
10
Гонсалес
10
ван дер Венне
33
Аль Мазяни
33
Аль Мазяни
10
ван дер Венне
19
Завада
5
Укили
5
Укили
19
Завада
18
ван дер Ватер
10
Клеонис
10
Клеонис
18
ван дер Ватер
18
Перейра
2
Лирацис
2
Лирацис
18
Перейра
3
Сандлер
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
3
Сандлер
10
Гонсалес
25
25
10
Гонсалес
22
Хансен
19
19
22
Хансен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
НЕК
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Остались в запасе
1
Стейн ван Гассел
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
20
Лассе Шоне
ЦП
8
Argyrios Darelas
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча РКС Ваалвейк - НЕК
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
10
Нарушения
6
12
Офсайды
3
2
Количество передач
365
535
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
6
9
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.43
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
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