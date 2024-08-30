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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар: обзор матча 30 августа 2024
РКС Ваалвейк
30.08.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
31'
Р. ван Боммел
36'
Р. ван Боммел
87'
М. Мердинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
90'
+1
Желтая карточка
К. Белич
Желтая карточка
К. Локеса
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:3!
М. Мердинк
Пас отдал
Д. Касиус
85'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
85'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
Р. ван Боммел
79'
Замена
З. Бурместер
️️️️
С. Мейнанс
78'
Замена
К. Белич
️️️️
В. Гос
78'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
77'
Желтая карточка
Р. ван Боммел
Замена
T. van de Loo
️️️️
Р. Нимейер
74'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Д. Вайдман
74'
Красная карточка
М. Крамер
73'
46'
Желтая карточка
В. Гос
Желтая карточка
М. Крамер
46'
Замена
М. Крамер
️️️️
Д. Клеонис
46'
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Ю. Леливелд
46'
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
44'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Боммел
Пас отдал
Й. Класи
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Боммел
Пас отдал
И. Садик
Желтая карточка
Д. Вайдман
26'
Желтая карточка
Р. Нимейер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
(К)
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
22
Tim van de Loo
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хувен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
24
ван Эйма
80
Ремерато
8
Вайдман
5
Локеса
33
Нимейер
10
Клеонис
18
Маргарет
4-1-2-2-1
1
Овусу-Одуро
2
Майкума
3
Гос
5
Пенетра
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
8
Класи
11
Садик
7
ван Боммел
19
Пэррот
2
Леливелд
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
2
Леливелд
33
Нимейер
22
22
33
Нимейер
8
Вайдман
25
Якобсен
25
Якобсен
8
Вайдман
10
Клеонис
29
Крамер
29
Крамер
10
Клеонис
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
3
Гос
17
Белич
17
Белич
3
Гос
21
Мейнанс
10
Бурместер
10
Бурместер
21
Мейнанс
7
ван Боммел
42
Аддаи
42
Аддаи
7
ван Боммел
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
5
1
3
Всего ударов по воротам
4
22
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
13
Офсайды
2
2
Количество передач
321
500
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
1
13
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
1
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.79
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
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