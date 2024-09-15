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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - РКС Ваалвейк
Виллем II - РКС Ваалвейк: обзор матча 15 сентября 2024
Виллем II
15.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
8'
К. Ваэзен (П)
30'
Р. Мервелд
52'
Р. ван Эйма (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - РКС Ваалвейк
81'
Желтая карточка
Л. ван Гелдерен
Замена
Ж. Бокила
️️️️
К. Ваэзен
80'
Замена
Э. Керер
️️️️
С. Сандра
80'
79'
Замена
П. Вруг
️️️️
Г. Ремерато
Замена
А. Абдирахман Ахмед
️️️️
Н. Додеман
76'
65'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Р. Маргарет
Замена
Б. Ламберт
️️️️
М. Тирпа
64'
Желтая карточка
Р. Бехоунек
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. ван Эйма
52'
46'
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Ю. Леливелд
46'
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Я. Укили
46'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
А. Мейерс
ГОЛ! 2:0!
Р. Мервелд
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Ваэзен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Томас Дидийон
ВР
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
34
Амин Лахкар
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
21
Рунар Тоур Сигургейрссон
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
19
Оскар Завада
ЦП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
7
Амар Абдирахман Ахмед
ЛВ
22
Per van Loon
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
22
Tim van de Loo
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
3-4-2-1
1
Дидийон
25
Тирпа
6
Бехоунек
33
Сент-Джаго
34
Лахкар
10
Мервелд
21
Сигургейрссон
5
Босх
14
Сандра
7
Додеман
17
Ваэзен
4-1-2-2-1
1
Хувен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
80
Ремерато
5
Укили
19
Завада
10
Клеонис
5
Локеса
18
Маргарет
25
Тирпа
35
Ламберт
35
Ламберт
25
Тирпа
7
Додеман
7
Ахмед
7
Ахмед
7
Додеман
14
Сандра
44
Керер
44
Керер
14
Сандра
17
Ваэзен
18
Бокила
18
Бокила
17
Ваэзен
14
Мейерс
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
14
Мейерс
5
Укили
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
5
Укили
80
Ремерато
8
Вруг
8
Вруг
80
Ремерато
2
Леливелд
8
Вайдман
8
Вайдман
2
Леливелд
18
Маргарет
33
Нимейер
33
Нимейер
18
Маргарет
Остались в запасе
Виллем II
РКС Ваалвейк
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
22
Tim van de Loo
ЦП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
18
Rob Nizet
ЦЗ
20
Valentino Vermeulen
ЦЗ
22
Per van Loon
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
35
Khaled Razak
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
22
Tim van de Loo
ЦП
25
Александер Якобсен
ЛВ
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Виллем II - РКС Ваалвейк
1
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
5
Количество передач
593
403
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.81
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
- : -
05.12.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Koning Willem II Stadion, Tilburg
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