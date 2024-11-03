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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Алмере Сити
РКС Ваалвейк - Алмере Сити: обзор матча 03 ноября 2024
РКС Ваалвейк
03.11.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
2 : 0
Завершен
Алмере Сити
41'
Р. ван дер Венне
58'
С. ван дер Ватер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Алмере Сити
80'
Замена
А. Налич
️️️️
Ж. Кадиль
Замена
T. van de Loo
️️️️
Р. ван дер Венне
80'
Замена
Ф. Аль Мазяни
️️️️
С. ван дер Ватер
74'
70'
Замена
K. Hansen
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
ГОЛ! 2:0!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Д. Клеонис
58'
55'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
А. Тахири
55'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
T. Barbet
55'
Замена
А. Карбонель
️️️️
Т. Хайе
Замена
Д. Клеонис
️️️️
О. Завада
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Венне
41'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Оскар Завада
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
РКС Ваалвейк
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Файзал Аль Мазяни
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Хувен
24
ван Эйма
33
ван ден Бейс
5
Фамилья-Кастильо
4
ван Гелдерен
80
Ремерато
8
Вайдман
10
ван дер Венне
18
ван дер Ватер
18
Маргарет
19
Завада
3-5-1-1
25
Баккер
14
Висус
22
19
Загаритис
35
39
Ритместер ван де Камп
8
Тахири
20
19
Хайе
28
Кадиль
27
Робине
5
Фамилья-Кастильо
15
Ваутерс
15
Ваутерс
5
Фамилья-Кастильо
18
ван дер Ватер
33
Аль Мазяни
33
Аль Мазяни
18
ван дер Ватер
10
ван дер Венне
22
22
10
ван дер Венне
19
Завада
10
Клеонис
10
Клеонис
19
Завада
22
4
Лоуренс
4
Лоуренс
22
28
Кадиль
7
Налич
7
Налич
28
Кадиль
19
Хайе
6
Карбонель
6
Карбонель
19
Хайе
8
Тахири
15
Провиденсе
15
Провиденсе
8
Тахири
35
17
17
35
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Алмере Сити
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
31
Luuk Vogels
ВР
13
Joey Kesting
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча РКС Ваалвейк - Алмере Сити
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
360
448
Сейвы
0
1
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.31
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
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РКС Ваалвейк
Алмере Сити
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
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2025.05.09 12:55
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2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
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2023.10.01 08:28
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
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2025.04.18 14:52
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