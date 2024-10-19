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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Твенте
РКС Ваалвейк - Твенте: обзор матча 19 октября 2024
РКС Ваалвейк
19.10.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
23'
Р. Маргарет
47'
С. ван дер Ватер
11'
С. Стейн
90+1'
К. Эйтинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Твенте
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Эйтинг
Пас отдал
С. Стейн
87'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. ван Берген
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
Р. Маргарет
83'
Замена
Я. Укили
️️️️
Д. Вайдман
83'
76'
Желтая карточка
Ю. Регер
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
Ю. Леливелд
75'
Замена
Ф. Аль Мазяни
️️️️
T. van de Loo
75'
Желтая карточка
Ю. Леливелд
67'
66'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
А. Салах-Эддин
66'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. Брюнс
Замена
К. Локеса
️️️️
С. ван дер Ватер
60'
55'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
ГОЛ! 2:1!
С. ван дер Ватер
47'
27'
Желтая карточка
М. Влап
ГОЛ! 1:1!
Р. Маргарет
Пас отдал
Х. Фамилья-Кастильо
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
Б. ван Рой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Яник ван Ош
ВР
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
(К)
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
33
Файзал Аль Мазяни
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-1-2-2-1
1
ван Ош
24
ван Эйма
5
Фамилья-Кастильо
2
Леливелд
4
ван Гелдерен
80
Ремерато
8
Вайдман
22
10
Клеонис
18
ван дер Ватер
18
Маргарет
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
29
Ламмерс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
2
Леливелд
15
Ваутерс
15
Ваутерс
2
Леливелд
22
33
Аль Мазяни
33
Аль Мазяни
22
8
Вайдман
5
Укили
5
Укили
8
Вайдман
18
Маргарет
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
18
Маргарет
18
ван дер Ватер
5
Локеса
5
Локеса
18
ван дер Ватер
5
Салах-Эддин
5
Куйперс
5
Куйперс
5
Салах-Эддин
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
38
Брюнс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
38
Брюнс
7
ван Берген
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
7
ван Берген
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Твенте
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Твенте
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
6
9
Офсайды
1
3
Количество передач
310
557
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.9
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Мандемакерс
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