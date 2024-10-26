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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - РКС Ваалвейк
НАК Бреда - РКС Ваалвейк: обзор матча 26 октября 2024
НАК Бреда
26.10.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
4 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
13'
К. Леманс
37'
К. Леманс
60'
Л. Сауэр (П)
90'
Л. Граймль
45+1'
Ф. Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НАК Бреда - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 4:1!
Л. Граймль
Пас отдал
Д. Яношек
90'
Замена
M. Royo
️️️️
Б. Кемпер
87'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Л. Сауэр
77'
Замена
A. Kaied
️️️️
Р. Паула
77'
70'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
Д. Яношек
️️️️
К. Леманс
67'
Замена
К. Косторц
️️️️
E. Már Ómarsson
67'
66'
Красная карточка
Ф. Аль Мазяни
61'
Замена
Я. Укили
️️️️
Г. Ремерато
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Сауэр
60'
57'
Желтая карточка
Ф. Аль Мазяни
50'
Желтая карточка
Х. Фамилья-Кастильо
46'
Замена
О. Завада
️️️️
Д. Клеонис
46'
Замена
Ф. Аль Мазяни
️️️️
Ю. Леливелд
46'
Замена
М. Ихаттарен
️️️️
T. van de Loo
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Йенсен
Желтая карточка
Л. Граймль
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Леманс
Пас отдал
Б. Кемпер
37'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Леманс
13'
11'
Желтая карточка
Г. Ремерато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НАК Бреда
31
Daniel Bielica
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
28
Elías Már Ómarsson
ЦП
11
Рауль Паула
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
12
Бой Кемпер
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
РКС Ваалвейк
1
Яник ван Ош
ВР
24
Рошон ван Эйма
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
(К)
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
22
Tim van de Loo
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НАК Бреда
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Каспер Косторц
ЦФ
18
Adam Kaied
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
33
Файзал Аль Мазяни
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
19
Оскар Завада
ЦФ
1-5-2-2
31
12
Граймль
11
Паула
9
Йенсен
16
Балар
8
Леманс
28
44
Сауэр
2
Лукассен
5
Ван ден Берг
12
Кемпер
4-1-2-2-1
1
ван Ош
4
ван Гелдерен
5
Фамилья-Кастильо
2
Леливелд
24
ван Эйма
80
Ремерато
8
Вайдман
22
10
Клеонис
18
ван дер Ватер
18
Маргарет
12
Кемпер
21
21
12
Кемпер
8
Леманс
39
Яношек
39
Яношек
8
Леманс
44
Сауэр
17
Куйперс
17
Куйперс
44
Сауэр
28
99
Косторц
99
Косторц
28
11
Паула
18
18
11
Паула
2
Леливелд
33
Аль Мазяни
33
Аль Мазяни
2
Леливелд
18
ван дер Ватер
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
18
ван дер Ватер
22
52
Ихаттарен
52
Ихаттарен
22
80
Ремерато
5
Укили
5
Укили
80
Ремерато
10
Клеонис
19
Завада
19
Завада
10
Клеонис
Остались в запасе
НАК Бреда
РКС Ваалвейк
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Стейн Вревен
1
Йерун Хувен
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Roy Kortsmit
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
28
Ларс Мол
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
13
Joey Kesting
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
6
Кевин Фелида
ОП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
Главный тренер
Стейн Вревен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча НАК Бреда - РКС Ваалвейк
2
1
3
Всего ударов по воротам
21
8
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
19
Офсайды
3
1
Количество передач
528
264
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.49
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Rat Verlegh Stadion, Breda
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