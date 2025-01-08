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Томаш Росицки
Новости
Томаш Росицки - новости
Завершил карьеру
4 октября 1980 (45), Прага
#10 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Чехия
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«Арсенал» рассматривает трех кандидатов на пост спортивного директора
2025.01.08 15:48
Петржела: «Просил у «Зенита» купить Росицки»
2023.12.13 16:41
2
Росицки – спортивный директор пражской «Спарты»
2018.12.18 01:45
2
«Локомотив» был близок к покупке Фирмино, Мертенса, Подольски и Росицки
2018.09.26 13:27
22
Озил считает, что у Росицки была прекрасная карьера
2017.12.20 18:18
Бывший хавбек «Арсенала» и сборной Чехии Росицки завершил карьеру
2017.12.20 13:50
4
Адебайор: «Я не говорил, что Росицки получал травму от вопроса «как дела?»
2017.11.21 19:44
1
Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
2017.11.21 00:14
7
Киммих: «Маттеус? Я не знаю, как он играл в молодости»
2017.11.17 07:41
Погорелов: «В свое время «Зенит» мог заполучить Росицки, Недведа и Зе Роберто»
2017.08.08 12:09
4
Полузащитник «Спарты» Росицки может пропустить матч против «Ростова»
2017.02.12 17:53
13
Росицки стал игроком «Спарты»
2016.08.30 15:45
3
Следующим клубом Росицки может стать «Спарта»
2016.07.12 21:55
2
Врба: «Росицки в «Анжи»? Вероятнее всего, он завершит карьеру»
2016.07.02 15:17
Росицки выбыл до конца Евро-2016
2016.06.18 19:33
Росицки из-за травмы не сыграет с турками
2016.06.18 08:57
Чехия и Хорватия проведут свой первый в истории официальный матч
2016.06.17 18:05
Тимощук вошел в сборную самых возрастных игроков Евро-2016
2016.06.08 17:29
4
Росицки: «С Россией было тяжелее, чем с Мальтой»
2016.06.02 15:29
12
Юран: «Футбол в России – любительский, игроки избалованы деньгами»
2016.06.02 07:14
22
Росицки: «Я прочитал письмо мальчика из Сирии и решил не сдаваться»
2016.05.23 20:23
2
Росицки проведет свой последний матч за «Арсенал» против «Астон Виллы»
2016.05.15 13:44
2
Росицки: «Худшее, что есть в Лондоне – это «Тоттенхэм»
2016.03.10 19:01
4
Росицки: «У нас есть все, что нужно для победы в чемпионате»
2016.02.07 08:18
Венгер в шоке от травмы Росицки
2016.02.02 15:12
5
Травмировался еще один игрок «Арсенала»
2016.02.01 07:08
1
Озил готов к матчу с «Челси», участие в игре Санчеса по-прежнему под вопросом
2016.01.24 08:45
Венгер: «Коклен начал тренироватся, Санчес может восстановиться к матчу с «Челси»
2016.01.21 15:33
Петржела: «Хотел пригласить в «Зенит» Росицки, но не договорились с агентом»
2016.01.20 18:52
1
Венгер: «Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека»
2016.01.16 06:38
1
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