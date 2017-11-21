Адебайор: «Я не говорил, что Росицки получал травму от вопроса «как дела?»

Бывший нападающий английского «Арсенала» Эммануэль Адебайор открестился от слов в адрес экс-партнера по «канонирам» Томаша Росицки. Африканец утверждает, что он не шутил по поводу постоянных травм чеха.

«Пожалуйста, тщательно проверяйте информацию перед публикацией. Мои слова о Росицки переданы абсолютно неправильно. Я уважаю свои прежние клубы и бывших одноклубников. Заранее спасибо», – написал тоголезец в социальной сети.

Адебайор выступал за лондонцев с 2006 по 2009 годы (104 игры в АПЛ, 46 голов).