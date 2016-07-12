Следующим клубом Росицки может стать «Спарта»

По информации isport.blesk.cz, полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки можеть стать игроком «Спарты». Напомним, что нынешним летом истекло соглашение 35-летнего игрока с «Арсеналом», в составе которого в прошедшем сезоне он принял участие всего в одном матче – в Кубке Англии.

У Росицки также имеются и другие варианты продолжения карьеры. Чех намерен принять решение о своей дальнейшей судьбе через две-три недели. Напомним, именно в пражском клубе хавбек начинал свой футбольный путь.