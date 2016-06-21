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Томаш Росицки
Статистика
Томаш Росицки - статистика
Завершил карьеру
4 октября 1980 (45), Прага
#10 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Чехия
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
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Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чехия
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Чехия
0 : 2
21.06.2016
Турция
Был в запасе
Чемпионат Европы, 2 тур
Чехия
2 : 2
17.06.2016
Хорватия
1' - 90'
76'
Чемпионат Европы, 1 тур
Испания
1 : 0
13.06.2016
Чехия
1' - 89'
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