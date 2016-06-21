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Расписание матчей
Евро-2024
Чехия - Турция
Чехия - Турция: обзор матча 21 июня 2016
Чехия
21.06.2016, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Турция
10'
Б. Йылмаз
65'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Турция
90'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
Д. Коларж
️️️️
Я. Плашил
90'
Желтая карточка
Й. Шурал
87'
Замена
Й. Шурал
️️️️
Б. Докал
71'
70'
Замена
О. Шахан
️️️️
Э. Мор
65'
ГОЛ! 0:2!
О. Туфан
Пас отдал
М. Топал
60'
Замена
О. Озякуп
️️️️
В. Шен
Замена
М. Шкода
️️️️
Д. Павелка
57'
50'
Желтая карточка
Х. Балта
Желтая карточка
Д. Павелка
39'
Желтая карточка
Я. Плашил
36'
35'
Желтая карточка
И. Кейбаши
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Э. Мор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
11
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
20
Иржи Скалак
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Турция
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
19
Юнус Малли
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
4-5-1
1
Чех
4
Хубник
6
Сивок
11
Пудил
2
Кадержабек
9
Докал
13
Плашил
8
Дарида
15
Павелка
7
Крейчи
7
Нецид
3-5-1-1
1
Бабакан
3
Кейбаши
7
Генюл
3
Балта
20
Шен
10
Туран
8
Инан
15
Топал
6
Туфан
21
Мор
17
Йылмаз
13
Плашил
14
Коларж
14
Коларж
13
Плашил
9
Докал
18
Шурал
18
Шурал
9
Докал
15
Павелка
12
Шкода
12
Шкода
15
Павелка
21
Мор
5
Шахан
5
Шахан
21
Мор
20
Шен
14
Озякуп
14
Озякуп
20
Шен
17
Йылмаз
9
Тосун
9
Тосун
17
Йылмаз
Остались в запасе
Чехия
Турция
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
20
Иржи Скалак
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
20
Иржи Скалак
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Харун Текин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Нури Шахин
ЦП
19
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Чехия - Турция
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Стад Болла-Делели
Где смотреть матч:
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