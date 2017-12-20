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Томаш Росицки
Трансферы
Томаш Росицки - трансферы
Завершил карьеру
4 октября 1980 (45), Прага
#10 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Чехия
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Тип трансфера
20.12.17 / -
Спарта
Завершил
Завершил
30.08.16 / 20.12.17
Арсенал
Спарта
Свободный агент
01.07.06 / 30.08.16
Боруссия Д
Арсенал
10 млн €
01.01.01 / 01.07.06
Спарта
Боруссия Д
14,50 млн €
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