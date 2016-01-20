Петржела: «Хотел пригласить в «Зенит» Росицки, но не договорились с агентом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как хотел купить для петербургской команды бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Томаша Росицки.
– Из-за чего все-таки случались трения с Фурсенко?
– «Зениту» требовалось усилить две-три позиции. Но усилить серьезно, точечно. Тогда мы бы смогли выиграть Кубок УЕФА и в чемпионате России бороться за победу. Но Фурсенко этого усиления обеспечить не смог.
– Кого вы просили купить?
– Тогда газеты написали, что я требовал футболистов с мировыми именами. Это полная ерунда – о них даже речи не было. Но точно помню, что я хотел пригласить в «Зенит» Томаша Росицки, который тогда играл в «Боруссии» из Дортмунда.
– Это было реально?
– На мой взгляд, вполне. Огромных денег не требовалось. Зато Росицки «Зениту» был необходим – игроков с его качествами тогда в команде не было.
– Почему же он в Питер так и не приехал?
– Фурсенко мне сказал, что встречался с ним дважды в Праге. Но договориться не получилось. Не знаю почему. Возможно, не договорились с его агентом. Тот у Росицки был хитрый, чудный.