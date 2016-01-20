Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела: «Хотел пригласить в «Зенит» Росицки, но не договорились с агентом»

    Петржела: «Хотел пригласить в «Зенит» Росицки, но не договорились с агентом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, как хотел купить для петербургской команды бывшего полузащитника дортмундской «Боруссии» Томаша Росицки.

    – Из-за чего все-таки случались трения с Фурсенко?

    – «Зениту» требовалось усилить две-три позиции. Но усилить серьезно, точечно. Тогда мы бы смогли выиграть Кубок УЕФА и в чемпионате России бороться за победу. Но Фурсенко этого усиления обеспечить не смог.

    – Кого вы просили купить?

    – Тогда газеты написали, что я требовал футболистов с мировыми именами. Это полная ерунда – о них даже речи не было. Но точно помню, что я хотел пригласить в «Зенит» Томаша Росицки, который тогда играл в «Боруссии» из Дортмунда.

    – Это было реально?

    – На мой взгляд, вполне. Огромных денег не требовалось. Зато Росицки «Зениту» был необходим – игроков с его качествами тогда в команде не было.

    – Почему же он в Питер так и не приехал?

    – Фурсенко мне сказал, что встречался с ним дважды в Праге. Но договориться не получилось. Не знаю почему. Возможно, не договорились с его агентом. Тот у Росицки был хитрый, чудный.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2016 18:52
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Даньчез
    1453367954
    так вот кто наш новый тренер после АВБ
    Ответить
    ologreds
    1694996381
    numo455355
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+