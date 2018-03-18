Бакари Санья - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Санья
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Без клуба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Бакари
|Фамилия
|Санья
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Без клуба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Беневенто
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|12.05.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|06.05.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|29.04.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|90'
|21.04.2018
|1' -90'
|Милан (Милан)
|0:1
|Беневенто (Беневенто)
|59'
|18.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|0:3
|Аталанта (Бергамо)
|15.04.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Беневенто (Беневенто)
|07.04.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|2:4
|Ювентус (Турин)
|04.04.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:0
|Верона (Верона)
|18.03.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.03.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|24.02.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Беневенто (Беневенто)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|3:2
|Кротоне (Кротоне)
|11.02.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|5:2
|Беневенто (Беневенто)