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Бакари Санья
Статистика
Бакари Санья - статистика
Завершил карьеру
14 февраля 1983 (43)
#3 | Защитник
176 см | 72 кг
Франция | Сенегал
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США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Италия. Серия А 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
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Англия. Кубок Лиги 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
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Англия. Премьер-Лига 2013/2014
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Товарищеские матчи. Сборные 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
10
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
20.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3 : 3
29.04.2018
Удинезе
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 1
21.04.2018
Беневенто
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0 : 3
18.04.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 2
15.04.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2 : 4
07.04.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3 : 0
04.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
Был в запасе
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