Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 США. МЛС 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Кубок Лиги 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008