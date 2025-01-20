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Бакари Санья
Новости
Бакари Санья - новости
Завершил карьеру
14 февраля 1983 (43)
#3 | Защитник
176 см | 72 кг
Франция | Сенегал
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Российский медиаклуб подпишет второго экс-игрока сборной Франции
2025.01.20 16:13
3
Фото
Экс-игрок «Арсенала» и «Сити» подписал контракт с медийным клубом из России
2025.01.14 12:26
1
Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб
2025.01.10 21:32
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
Санья продлил контракт с «Монреалем». Французу 35 лет
2018.12.25 08:23
Санья: «Манчестер Сити» будет чемпионом АПЛ пять лет подряд. И даже выиграет Лигу чемпионов»
2018.06.11 21:11
2
Санья перейдет в «Беневенто»
2018.02.02 22:48
2
«Лестер» вернулся к кандидатуре Санья
2017.10.10 10:16
1
Санья предложил свои услуги «Интеру» и «Милану»
2017.10.09 01:06
«Лестер» не будет приглашать экс-защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья
2017.09.05 12:20
Ле Гуэн уговаривает Санья перейти в «Бурсаспор»
2017.07.13 09:58
Санья может продолжить карьеру в «Марселе» или «Кристал Пэлас»
2017.06.03 14:45
«Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с Санья, игрок покинет команду летом
2017.05.25 21:01
2
Санья назвал Венгера тренером топ-уровня, сравнив его с Фергюсоном
2017.04.01 12:28
3
Жалле вызван в сборную Франции вместо Санья
2017.03.21 11:16
1
Санья: «Это был сумасшедший матч!»
2017.02.22 06:16
3
Сабалета и Санья попали в сферу интересов «Вест Хэма»
2017.02.12 10:55
«Вест Хэм» попробует подписать Санья
2017.02.11 19:44
Санья оштрафован на 40 тысяч за язвительный пост о работе судьи Мэйсона
2017.01.17 18:54
Гвардиола: «Я фан «Барселоны». Не думаю, что «Реалу» нужен такой тренер»
2016.10.28 19:00
2
Санья пропустит месяц из-за травмы
2016.10.10 13:16
Санья: «Агуэро забивает голы и ведет «Манчестер Сити» за собой»
2016.09.26 09:50
Санья готов сыграть против «Манчестер Юнайтед»
2016.09.08 07:45
1
Санья: «Мы не отрабатывали пенальти перед матчем с Исландией»
2016.07.03 19:11
2
Санья: «Агуэро – это смесь Месси и Анри»
2016.01.16 12:50
2
Пеллегрини может поставить Отаменди на правый край обороны
2015.09.09 22:36
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