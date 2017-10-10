«Лестер» вернулся к кандидатуре Санья

Руководство «Лестера» рассматривает вариант с приглашением в состав защитника Бакари Санья, являющимся свободным агентом, сообщает Manchester Evening News. 35-летний француз может стать заменой Дэнни Симпсону​.

Ранее сообщалось, что Санья предложил свои услуги «Милану» и «Интеру». Также был информация, что «Лестер» отказался от услуг француза, но все же вернулся к этой кандидатуре спустя месяц.

Напомним, последним клубом Санья выступал за «Манчестер Сити» до конца сезона-2016/17.