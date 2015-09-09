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    • Пеллегрини может поставить Отаменди на правый край обороны

    Пеллегрини может поставить Отаменди на правый край обороны

    Центральному защитнику «Манчестер Сити» Николасу Отаменди, который не сыграл пока ни одного матча за свой новый клуб, возможно, придется дебютировать на непривычной позиции.

    Главный тренер манкунианцев Мануэль Пелллегрини столкнулся с кадровыми трудностями на правом краю обороны. Пабло Сабалета и Гаэль Клиши находятся в лазарете, а Бакари Санья, игравший на этой позиции в первых матчах сезона, получил травму во встрече за сборную Франции.

    Если Санья не восстановится к матчу против «Кристал Пэлас», то Пеллегрини придется либо воспользоваться услугами 18-летнего Пабло Маффео, либо поставить справа Отаменди.

    У аргентинца уже есть опыт игры на правом фланге обороны – матч четвертьфинала ЧМ-2010, когда Аргентина разгромно проиграла Германии (0:4).

    Источник: Eurosport.ru

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    09.09.2015 22:36
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