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Хувентуд
Гастон Перейро
Новости
€ 250 тыс
Гастон Перейро - новости
Хувентуд
11 июня 1995 (31), Монтевидео
#26 | Полузащитник
188 см
Уругвай
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Фото
«Кальяри» приобрел у ПСВ Перейро за 2 миллиона. Летом «Спартак» предлагал за него 15 миллионов
2020.02.01 10:36
7
Перейро: «Я посчитал, что переход в «Спартак» – не лучший шаг в моей карьере»
2019.08.10 17:36
28
De Telegraaf: кроме «Спартака» Перейро интересовалось «Динамо»
2019.07.25 18:49
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро
2019.07.25 16:41
22
Журналист Алланазаров: «Спартак» уже нашел альтернативу Перейро. Ждем качественного перспективного полузащитника»
2019.07.25 13:39
15
«Чемпионат»: агент Перейро требует от «Спартака» 3 миллиона комиссионных, клуб готов заплатить не более 1,5
2019.07.24 18:58
28
«Спорт-Экспресс»: агент Перейро против перехода игрока в «Спартак»
2019.07.23 15:41
26
Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»
2019.07.23 13:16
28
Конов: «Спартак» подписал полузащитника ПСВ Перейро. Сумма трансфера – 15 миллионов
2019.07.23 11:22
10
De Telegraaf: «Спартак» договорился с ПСВ о трансфере Перейро
2019.07.23 06:49
16
«Спартак» пытается согласовать переход Перейро из ПСВ за 10 миллионов
2019.07.17 15:42
10
ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10-15 миллионов
2019.07.17 01:58
11
Конов: «Спартак» ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха»
2019.07.16 18:46
22
«Милан» и «Ювентус» следят за форвардом ПСВ Перейро
2017.09.11 12:19
Скаут «Манчестер Сити» наблюдал за форвардом ПСВ на матче с ЦСКА
2015.12.14 01:12
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Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
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«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
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Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
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Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
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Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
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