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    Конов: «Спартак» подписал полузащитника ПСВ Перейро. Сумма трансфера – 15 миллионов

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале анонсировал переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак».

    «Договорились. Спасибо Ханни и поднятой цене трансфера. ПСВ отпускает Перейро в «Спартак». Цена вопроса – 15 миллионов евро», – написал Конов.

    • 24-летний уругваец провел за клуб 27 матчей в чемпионате Голландии-2018/19, забил 10 мячей и сделал шесть ассистов.
    • Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу».
    • По информации Transfermarkt, московский клуб получил от сделки 8 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4234

      Старикан 8 минут назад

      И как это Федун на 15 лямов раскошелился? Или первые 2 тура его не удовлетворили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10125

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну наконец то подписали реально не плохого игрока,,,теперь главное что б заиграл,,,,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2282

      paracetamol 35 минут назад

      За 8 продали, за 15 подписали... 7 лямов в кармане! У кого?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2882

      Добрый Бобер 47 минут назад

      А вот это уже интересно. Прям реально интересно как проявит себя игрок, за которого отдали Зе и Ханни.

      1
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      Рейтинг: +851

      PUZIAKA 53 минуты назад

      Вроде приличный игрок, и статистика неплохая. В нашем чемпе может звездой стать. А может и вторым Де Зуевом. Время покажет.

      2
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      Рейтинг: +325

      Опускатель коняжек > PUZIAKA 47 минут назад

      Вот то то и оно... У нас в чемпионате можно как взлететь, так и об землю не хило удариться)

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