Конов: «Спартак» подписал полузащитника ПСВ Перейро. Сумма трансфера – 15 миллионов

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале анонсировал переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак».

«Договорились. Спасибо Ханни и поднятой цене трансфера. ПСВ отпускает Перейро в «Спартак». Цена вопроса – 15 миллионов евро», – написал Конов.