Конов: «Спартак» подписал полузащитника ПСВ Перейро. Сумма трансфера – 15 миллионов

И как это Федун на 15 лямов раскошелился? Или первые 2 тура его не удовлетворили?
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов в своем телеграм-канале анонсировал переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак».
«Договорились. Спасибо Ханни и поднятой цене трансфера. ПСВ отпускает Перейро в «Спартак». Цена вопроса – 15 миллионов евро», – написал Конов.
- 24-летний уругваец провел за клуб 27 матчей в чемпионате Голландии-2018/19, забил 10 мячей и сделал шесть ассистов.
- Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу».
- По информации Transfermarkt, московский клуб получил от сделки 8 миллионов евро.