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    De Telegraaf: кроме «Спартака» Перейро интересовалось «Динамо»

    Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в РПЛ.

    Ранее сообщалось, что о приобретении 24-летнего игрока за 15 миллионов евро с голландским клубом договорился «Спартак». Позже стало известно, что трансфер уругвайца в Россию заблокировал его агент Пако Касаль.

    По информации De Telegraaf, в услугах хавбека также было заинтересовано «Динамо». Москвичи были готовы предложить ПСВ те же условия, что и «Спартак».

    • Перейро перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт футболиста с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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