De Telegraaf: кроме «Спартака» Перейро интересовалось «Динамо»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в РПЛ.

Ранее сообщалось, что о приобретении 24-летнего игрока за 15 миллионов евро с голландским клубом договорился «Спартак». Позже стало известно, что трансфер уругвайца в Россию заблокировал его агент Пако Касаль.

По информации De Telegraaf, в услугах хавбека также было заинтересовано «Динамо». Москвичи были готовы предложить ПСВ те же условия, что и «Спартак».