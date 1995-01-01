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    ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10-15 миллионов

    ПСВ готов продать этим летом полузащитника Гастона Перейро, сообщает Voetbal International.

    По информации источника, голландский клуб ждет предложений по 24-летнему футболисту, в том числе от «Спартака».

    От продажи уругвайца ПСВ намерен выручить 10-15 миллионов евро.

    • Хавбек выступает за клуб из Эйндховена с 2015 года.
    • В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Его контракт с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    Источник: Voetbal International

    Старейший голландский еженедельный футбольный журнал. Был основан в 1965 году. Еженедельно его читают около 800 тысяч человек.

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