ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10-15 миллионов

ПСВ готов продать этим летом полузащитника Гастона Перейро, сообщает Voetbal International.
По информации источника, голландский клуб ждет предложений по 24-летнему футболисту, в том числе от «Спартака».
От продажи уругвайца ПСВ намерен выручить 10-15 миллионов евро.
- Хавбек выступает за клуб из Эйндховена с 2015 года.
- В прошлом сезоне он провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Его контракт с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
Источник: Voetbal International
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