«Спартак» пытается согласовать переход Перейро из ПСВ за 10 миллионов

Но хоть один нормальный трансфер выгорит или нет???хоть ставку делай,,,,
«Спартак», как уже сообщалось ранее, ведет переговоры с ПСВ о переходе полузащитника Гастона Перейро.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, москвичи пытаются согласовать трансфер за 10 миллионов евро.
«Торг по Перейро идет на отметке в 10 миллионов евро», – написал Конов в телеграме.
- 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.