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    «Спартак» пытается согласовать переход Перейро из ПСВ за 10 миллионов

    «Спартак», как уже сообщалось ранее, ведет переговоры с ПСВ о переходе полузащитника Гастона Перейро.

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, москвичи пытаются согласовать трансфер за 10 миллионов евро.

    «Торг по Перейро идет на отметке в 10 миллионов евро», – написал Конов в телеграме.

    • 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +9910

      slavutiq70 39 секунд назад

      Но хоть один нормальный трансфер выгорит или нет???хоть ставку делай,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5888

      ivanthebest 5 минут назад

      Главное слово здесь по всей видимости "пытается". Не удивлюсь, если это слово перейдёт в формат "не удалось"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1340

      erma 24 минуты назад

      А Хаджи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6747

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Такими темпами Спартак будет послан и послан справедливо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5246

      piligrim1986 55 минут назад

      10-12 в принципе и есть его цена

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