«Спартак» пытается согласовать переход Перейро из ПСВ за 10 миллионов

«Спартак», как уже сообщалось ранее, ведет переговоры с ПСВ о переходе полузащитника Гастона Перейро.

По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, москвичи пытаются согласовать трансфер за 10 миллионов евро.

«Торг по Перейро идет на отметке в 10 миллионов евро», – написал Конов в телеграме.