«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро

«Спартак» прекратил переговоры с ПСВ о приобретении полузащитника Гастона Перейро.

Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что агент уругвайца Пако Касаль против его трансфера в московский клуб.

Как утверждал «Чемпионат», Касаль запросил у «Спартака» 3 миллиона евро в качестве комиссии. Москвичи заявили, что не собираются платить более 1,5 миллиона.

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» отказался от дальнейших попыток купить хавбека.