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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро

    «Спартак» прекратил переговоры с ПСВ о приобретении полузащитника Гастона Перейро.

    Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что агент уругвайца Пако Касаль против его трансфера в московский клуб.

    Как утверждал «Чемпионат», Касаль запросил у «Спартака» 3 миллиона евро в качестве комиссии. Москвичи заявили, что не собираются платить более 1,5 миллиона.

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» отказался от дальнейших попыток купить хавбека.

    • Перейро перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8157

      DeStar 8 минут назад

      эх, может бросить все и стать агентом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4236

      Старикан 17 минут назад

      Зря только провозились с ним - могли бы за это время кого-нибудь другого купить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      ussr064 31 минуту назад

      Ну если не хочет то и не надо,,,,,а переплачивать за то что б захотел,,,не стоит обычно не чего хорошего из этого не выходит,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10190

      slavutiq70 33 минуты назад

      Хоть и нужно усиление,,,,,,,,,но всё же платить 3 ляма агенту это 20% от стоимости трансфера,это перебор,,,пускай других дураков поищет кто ему 3 ляма накинет,,,,,а то все в Европе уже наверное считают раз из России можно лупить любую сумму,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +403

      SpartakSpartakSpartak 40 минут назад

      Лишь бы сейчас какой-нибудь шлак не подобрали в самый последний момент, как Рошу например.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18190

      oyabun 53 минуты назад

      Кто бы сомневался..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4210

      subbotaspartak 56 минут назад

      Какая Перейра, когда День Рождения у Феди Черенкова,
      Не будет второго такого.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7434

      vka1970 1 час назад

      Когда человек хочет перейти в другой клуб, он ставит нормальные условия.Здесь же человек переходить просто не желал и поставил не реальные условия.Так что тут скорее всего желание было обоюдным.Одни не хотели платить, а другой переходить.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +4094

      hevbn 28 1 час назад

      Я думаю оно и к лучшему , иначе могло бы получиться тоже что и с Ханни.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Правильней будет, Перейра отказался от Спартака)))

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