«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался от трансфера Перейро

эх, может бросить все и стать агентом?
«Спартак» прекратил переговоры с ПСВ о приобретении полузащитника Гастона Перейро.
Ранее сообщалось, что стороны достигли соглашения о переходе 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что агент уругвайца Пако Касаль против его трансфера в московский клуб.
Как утверждал «Чемпионат», Касаль запросил у «Спартака» 3 миллиона евро в качестве комиссии. Москвичи заявили, что не собираются платить более 1,5 миллиона.
По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» отказался от дальнейших попыток купить хавбека.
- Перейро перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.