«Чемпионат»: агент Перейро требует от «Спартака» 3 миллиона комиссионных, клуб готов заплатить не более 1,5

облезет с такой суммы
«Спартак» продолжает переговоры о переходе полузащитника ПСВ Гастона Перейро.
Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который против его перехода в «Спартак».
Как сообщает «Чемпионат», представитель хавбека требует от москвичей комиссию в размере 3 миллионов евро, что не устраивает клуб. «Спартак» не намерен платить Касалю более 1,5 миллиона.
- Перейро перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.