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    «Чемпионат»: агент Перейро требует от «Спартака» 3 миллиона комиссионных, клуб готов заплатить не более 1,5

    «Спартак» продолжает переговоры о переходе полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

    Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который против его перехода в «Спартак».

    Как сообщает «Чемпионат», представитель хавбека требует от москвичей комиссию в размере 3 миллионов евро, что не устраивает клуб. «Спартак» не намерен платить Касалю более 1,5 миллиона.

    • Перейро перешел в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 футболист провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт полузащитника рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +205

      spilo 29 минут назад

      облезет с такой суммы

      2
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      Рейтинг: +31

      Goldstream > spilo 20 минут назад

      аппетиты недетские)

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      Рейтинг: +621

      life85 34 минуты назад

      Да и Х.. с ним !

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      Рейтинг: +104

      Artemka444 38 минут назад

      нафиг эти агенты,совсем оборзели
      лучше своих растить и разбавить опытными легионерами,а не темный лошадками

      1
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      Рейтинг: +5358

      piligrim1986 41 минуту назад

      ну и нахрен он такой нужен?

      2
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      Рейтинг: +3372

      ЮНик 1 час назад

      Чем скупать этих многочисленных перейров, которых интересует только бабло и которым глубоко наплевать на историю и репутацию "Спартака" собрать бы своих спартаковских воспитанников, которых больше двадцати в разных клубах и создать именно народную команду, состоящую исключительно из россиян. Хуже бы, чем сейчас, не было. Наоборот! Но это фантастика...

      1
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      Рейтинг: +2488

      RotBerg > ЮНик 38 минут назад

      Репутация))) москалевы да левниковы, ваша репутация) да и история похоже такая же) европейский ноу нейм

      -1
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      Рейтинг: +3960

      Спартач80 > RotBerg 32 минуты назад

      За то у вас репутация то какая-всесоюзный лифт!!!Кстати,после ухода грязьпрёма,вы туда и вернётесь,ибо-бомжи!=))))

      3
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      Рейтинг: +18171

      oyabun > ЮНик 17 минут назад

      У руководства Спартака, к сожалению, другие цели - раздавать своих воспитанников налево и направо всем подряд, причем за копейки. В качестве примера Зуев, Леонтьев, Прошляков..

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      Рейтинг: +10167

      slavutiq70 > RotBerg 7 минут назад

      Да уж мол чал бы,,,,,Сейчас вар установят и устанавливать будет и эксплуатировать будет его ГАЗПРОМ,,,,,,,

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      Рейтинг: +10167

      slavutiq70 1 час назад

      Да охереть ,,,,комиссия 20% от стоимости трансфера,,,,,прихееерели просто агенты,,,5% через крышу ,,,,,

      2
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      Рейтинг: +4090

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Агенты совсем зажрались (((

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