«Чемпионат»: агент Перейро требует от «Спартака» 3 миллиона комиссионных, клуб готов заплатить не более 1,5

«Спартак» продолжает переговоры о переходе полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Ранее стало известно, что клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока за 15 миллионов евро. Позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который против его перехода в «Спартак».

Как сообщает «Чемпионат», представитель хавбека требует от москвичей комиссию в размере 3 миллионов евро, что не устраивает клуб. «Спартак» не намерен платить Касалю более 1,5 миллиона.