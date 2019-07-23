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    Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»

    Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится.

    Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.

    • 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии17
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      Рейтинг: +16029

      VVM1964 1 минуту назад

      Ржу , не могу . )))

      0
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      Рейтинг: +20

      Den09 24 минуты назад

      У меня Дед,Батя,Дядя всю жизнь за Спартак...,но за такой коллектив и управление надо только Открещиваца! Либо ставить всех к стенки и растреливать!И создавать абсолютно Новый коллектив,начиная в первую очередь с воспитаников и нового управления Клубом! Лучше так! Чем это бесконечное Болото!

      0
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      Рейтинг: +3676

      ivany4 32 минуты назад

      Интересный поворот.
      Осталось, через батл, публично выяснить, кто более честен - Конов или Sport24?

      0
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      Рейтинг: +2672

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Не перейдёт-и не надо ! В сборной Уругвая-самая слабая линия это полузащита ! А Перейро там запасной !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +48

      ussr064 41 минуту назад

      Делаем вид что хотим купить нормального игрока,,,,а на деле покупаем хер знает кого,,,,игроков которые даже во втором дивизионе Германие на лавке сидят,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10131

      slavutiq70 45 минут назад

      Такое ощущение что руководство Спартака просто делает вид большой активности на трансферном рынке а на деле ноль,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10131

      slavutiq70 50 минут назад

      Ну достали уже,,,,,пока не будет оф заевления клуба не стоит и читать тогда новости по трансферам Спартака,,,,,

      2
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      Рейтинг: +1745

      uBaH_ 53 минуты назад

      Поехали за Гастоном, привезут кого нибудь из молодежи ПСВ за 20

      4
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      Рейтинг: +853

      Томик 58 минут назад

      Что за бред? Причём здесь "Не перейдёт", если спорт24 заявил, что" эта информация не соответствует действительности"? КАКАЯ? "Ещё не согласовали"?, "согласовали не за 15"? Что не соответствует действительности? Бомбардир, может быть перечитаете информацию и разъясните нормально, без своих домыслов?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +561

      Muboraksho 1 час назад

      Что за чепуха. То Перейро в Спартаке то нет. Ждем новостей окончательно.

      2
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