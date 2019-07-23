Sport24: Перейро не перейдет в «Спартак»

Ржу , не могу . )))
Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» не состоится.
Ранее De Telegraaf сообщил, что клубы согласовали переход уругвайца за 15 миллионов евро. Как утверждает Sport24, эта информация не соответствует действительности.
- 24-летний футболист перешел в голландский клуб из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду из Эйндховена 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт хавбека с ПСВ рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.