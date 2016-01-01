Журналист Алланазаров: «Спартак» уже нашел альтернативу Перейро. Ждем качественного перспективного полузащитника»

«Спартак» нашел игрока на замену полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, чей переход в московский клуб находится на грани срыва. Об этом в телеграме сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Спартак» уже нашел игрока на замену Перейро, чей переход сорвали агенты. Думаю, в ближайшее время можно ждать качественного, перспективного центрального полузащитника из сильного чемпионата», – написал Алланазаров.

Ранее стало известно, что москвичи уже договорились с ПСВ о трансфере Перейро за 15 миллионов евро, но вмешался агент футболиста. По информации «Чемпионата», он потребовал у «Спартака» 3 миллиона евро в качестве комиссии за подписание уругвайца, но клуб не захотел платить ему более 1,5 миллиона.