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    Журналист Алланазаров: «Спартак» уже нашел альтернативу Перейро. Ждем качественного перспективного полузащитника»

    «Спартак» нашел игрока на замену полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, чей переход в московский клуб находится на грани срыва. Об этом в телеграме сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «Спартак» уже нашел игрока на замену Перейро, чей переход сорвали агенты. Думаю, в ближайшее время можно ждать качественного, перспективного центрального полузащитника из сильного чемпионата», – написал Алланазаров.

    Ранее стало известно, что москвичи уже договорились с ПСВ о трансфере Перейро за 15 миллионов евро, но вмешался агент футболиста. По информации «Чемпионата», он потребовал у «Спартака» 3 миллиона евро в качестве комиссии за подписание уругвайца, но клуб не захотел платить ему более 1,5 миллиона.

    Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии7
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      Рейтинг: +236

      Mister_Tomsk 12 минут назад

      Какой нибудь Камиль Закиров))) или Бикфалви) при всем моем уважении к ним))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5128

      батог 1 час назад

      В других публикациях хоть фамилии называли !!! Вообще что ли писать нечего ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22581

      Blossiya 1 час назад

      Опять на усиление Спартак-2 и молодежки?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4166

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Жду забивного , техничного нападающего В ПЕРВУЮ очередь !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18178

      oyabun > Persona_non_Grata 1 час назад

      В клубе считают что нам и Мелкадзе достаточно ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7415

      vka1970 2 часа назад

      Аланазаров и Егоров себя уже по полной скомпрометировали.Верить этим трепливым ящерам резону нет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1180

      Obojaemiy 2 часа назад

      Нахер нам ваши перспективные..у нас своих перспективных пол состава Мелкадз бегает...

      7
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