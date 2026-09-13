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Хувентуд
Гастон Перейро
Статистика
€ 250 тыс
Гастон Перейро - статистика
Хувентуд
11 июня 1995 (31), Монтевидео
#26 | Полузащитник
188 см
Уругвай
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Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
1 : 1
13.09.2026
Данубио
1' - 67'
Уругвай. Примера, 5 тур
Насьональ
2 : 2
06.09.2026
Хувентуд
1' - 83'
Уругвай. Примера, 4 тур
Хувентуд
2 : 0
29.08.2026
Депортиво Мальдонадо
1' - 80'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бари
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
2 : 0
17.08.2025
Бари
1' - 52'
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