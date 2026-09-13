Статистика по турнирам

Копа Судамерикана 2026 Уругвай. Примера 2026 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок Америки 2019 Лига Европы 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016